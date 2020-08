Inimesed Viire Valdma: kui ma poleks teatris, teeksin laagri, kuhu saaksid tulla lapsed, kelle suhted on sassis Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

TEGUS JA HINGELT NOOR: „Kui ma kõike, mida teen, armastan ja naudin, olen koos oma lastega ja suhtlen noorte inimestega, siis mul lihtsalt ei ole aega vananeda! Tuleb hingelt noor olla!“ on täna oma 60 aasta juubelit tähistav näitlejanna Viire Valdma öelnud. Foto: Teet Malsroos

„Oleksin saanud minna palgaliseks käsipallimängijaks linnuvabrikusse, mulle pakuti palka 200 rubla kuus, aga valisin neli aastat lavakunstikooli, pärast mida sain palka 100 rubla kuus ja olin väga rahul,“ on täna oma 60. sünnipäeva tähistav Viire Valdma aastaid tagasi intervjuus rääkinud. Selles, et lapsena ülipelglikust tüdrukust, kes algkoolis sõnagi suust ei saanud, lõpuks näitleja sai, on suur roll juhusel või saatusel. Või on see siis omamoodi ime. Ja nendesse ta usub.