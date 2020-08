Lenna uuest töökohast Elmari raadios: see tundus mõnus väljakutse, mida võiks proovida 

7. septembril hakkab armastatud laulja Lenna Kuurmaa koos raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männikuga juhtima raadiosaadet „Manna ja Lenna”. Raadiojaam tegi lauljale pakkumise, mis naisele väga ootamatult ei tulnud. „Ma olen juba mõnda aega mõelnud raadiotöö peale ja kuna elan ka ise Lõuna-Eestis, siis mõtlesin, et oleks tore sellesse kogukonda rohkem panustada,” ütleb ta ja lisab: „Ehkki Tartu ei ole minu jaoks kohalik kogukond, tunnen ikkagi, et uue võrgustiku loomine ja siin töötamine on hästi vajalik ja tore, et ma ei oleks ilma tegevuseta.”

Lenna on raadiosaate juhtimises juba vana kala. 2007. aastal juhtis ta Sky Plusis koos Andi Raigiga soovisaadet. „See oli väga lahe ja mulle väga meeldis see formaat! Nii et ootan nüüd põnevusega, et saaksin Elmaris koos Mari-Liisiga uue hoo käima tõmmata.”

Enesearendamine on oluline

Saateformaat on naistel paigas, kuid lõppkokkuvõttes näitab siiski aeg, kuidas nad suudavad selle käima tõmmata. „Elmar on eelkõige muusikaraadio, mistõttu ei saa öelda, et see hakkab olema vestlussaate formaadis. Suur rõhk on pandud Eesti muusikale, millest me saates ka räägime. Aga kindlasti vaatame asju läbi enda silmade ning räägime erinevatest teemadest, mis on meie jaoks huvitavad. Muidugi ei saa üle ega ümber ka päevakajalistest teemadest,” pajatab Lenna. Saladuseloori kergitades mainib laulja, et esimese saate fookus on kooliaja algusel.

Lennale saab raadio vahendusel kaasa elada esmaspäeviti. Kuid kas muusika tegemine võib selle võrra jääda rohkem tagaplaanile? „Ma olen eelkõige muusik ja muusika tegemist tagaplaanile ei jäta. Aga kuna elan nüüd Lõuna-Eestis, siis tahaksin uusi kontakte ja väljakutseid. Selge see, et artistidel on aktiivsemad kontsertide andmised suvel ja talvel ning vahepealne aeg on väga rahulik, seega mõtlesin, et tahaksin väga siinses kultuurielus osaleda.”

Tulevasele raadiohäälele näitas kevad, et kriisiolukorras saavad inimesed hakkama ka ilma meelelahutuseta. „Muusika, teater ja kino – need on miski, milleta on meil kõigil võimalik elada. Kindlasti on kultuur väga suur osa elust ja seda on vaja, aga me kõik ju nägime, et elu seisma ei jää, kui kontsertidel või teatrites käia ei saa. Me peame leidma uusi väljundeid, et end tegevuses hoida,” räägib ta. Naise arvates on eneseareng väga tervitatav ja tore.