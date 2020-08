Andres Puusepp Star FMi minekust: võtsin vastu unistuste pakkumise

Möödunud reedel teatas Andres Puusepp sotsiaalmeedias, et lahkub pärast kaheksat aastat Powerist. Üle-eelmisel nädalal oli ta aga teada andnud, et lõpetab diskoritöö. „Kuna ma praegu elumuutvaid otsuseid teen, siis tundsin, et see ajajärk on mööda saanud ja otsustasin, et lähen Powerist ära. Tegelikult oli see otsus mulle teada juba mitu kuud tagasi. Täna ütlesin selle välja, sest täna oli minu viimane saade,“ rääkis Puusepp Õhtulehele reedel. „Ma lahkun väga hea tundega ja võib-olla pisut isegi kurvalt, aga midagi pole teha. Elus tuleb edasi liikuda! Hetkel võtan mõned vabad päevad ja naudin. Eks siis ole lähitulevikus näha, mis saama hakkab,“ muheles ta tulevikust rääkides.

Power Hit Radios alustas Puusepp samuti omal ajal hommikuprogrammi juhina. „Aga minu toonane kolleeg Kristjan Rabi sai oma unistuste pakkumise ja pidi Powerist ära minema. Elasin seda väga raskelt üle, me klappisime Kristjaniga väga hästi. Kui tulid teised kolleegid, ei olnud nii head klappi ja hommikuprogramm jäi soiku,“ meenutab Andres. „Mul oli sellest väga kahju ja pidin hakkama lihtsalt raadio-DJ tööd tegema. Kui aus olen, sobib mulle tiimis töötamine ja erinevatel teemadel arutlemine rohkem, kui üksi rääkida, mis ilm tuleb ja mis järgmine lugu on. Tunne, et sooviksin rohkem oma mõttemaailma jagada,“ põhjendab mees, miks Star FM-iga liitumine unistuse täitumine on.

Viimati oligi Andres Poweri hommikuprogrammi eetris umbes neli aastat tagasi, raadiodiskorina venisid tema tööpäevad aga hilisõhtusse. „Olen tegelikult eluaeg ikka õhtuinimene olnud, ka DJ-na töötasin ma ju õhtuti, aga hommikuti ärkamise vastu ei ole mul midagi.“ Otsuse plaadikeerutaja amet maha panna tegi Andres veel enne, kui ta hommikuprogrammi pakkumise sai, kuid mees tõdeb, et neid kaht asja ühendada ei oleks võimalik. „Ma ei kujutaks ette, et ärkan reedeti kell 6 hommikul ja lähen magama järgmisel hommikul kell 6. See oleks liig.“

Puusepa jaoks ei ole Star FM-i hommikud tegelikult midagi väga uut – ta on Roosilehte varemgi eetris puhkuste ajal asendanud. „Selles mõttes on aga uus asi, et ma õpin oma kaassaatejuhte iga päevaga aina rohkem tundma.“ Kaassaatejuhtide Pille ja Jürgeni tiimiga liitumist peab mees samuti unistuse täitumiseks. „Nägin hommikuti, kui professionaalselt inimesed töötada suudavad. See, kuidas nad käigupealt mingist teemast kinni haaravad ja selle enda omaks teha suudavad on muljetavaldav,“ sõnab Andres, et tal on Pillelt ja Jürgenilt nii mõndagi õppida.

Tagasiside Andrese töökohavahetusele on siiani olnud positiivne. „Arvasin, et tagasiside on palju hullem, sest Allan Roosileht on ju vana legend. Mina ei hakka teda asendama, tõsi on, et keegi ei suuda Allanit asendada,“ ütleb Puusepp, et soovib Roosilehe kingadest kõrvale astuda. „Mina olen see, kes olen ja Allan Roosileht on Allan Roosileht, võrdusmärki meie vahele kindlasti tuua ei saa,“ ütleb Andres. „Tagasiside on olnud ülimalt positiivne, kirju ja sõnumeid on tulnud ka postkasti. Olen väga positiivselt üllatunud, arvasin, et kiunu ja vingu on rohkem,“ muigab ta. Viimast tööpäeva Poweris Andres kuidagi suurelt ei tähistanud. „Kõik majas ju teadsid, mis toimub. Teavitasin oma kaassaatejuhti Andres Aljastet sellest juba mitu nädalat tagasi. Tegime viimase tööpäeva vaikselt ja rahulikult,“ sõnab Andres.

Kaheksa aastat tagasi sattus Andres Powerisse enda sõnul loogiliselt. „Olen 3. klassist alates olnud DJ, muusika sees üles kasvanud. Alguses viis tee mind TV3 majja uudiste helirežissöörina. Sain seal erinevate inimestega tuttavaks, olin seejärel „Seitsmestes“ reporter, kus töötas ka Kristjan Rabi, kes teadis, et olen teadlik sellest, mis toimub raadiomuusika maailmas. Kui talle tehti hommikuprogrammi pakkumine, tundus talle väga loogiline, et võtab endaga kaasa ühe poisi uudistetoast,“ meenutab Puusepp.