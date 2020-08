Andres Puusepp lahkub Power Hit Radiost: tundsin, et see ajajärk on mööda saanud 

Eelmisel nädalal jahmatas Andres Puusepp, et lõpetab 15 aastat kestnud diskorikarjääri. Viimane plaadikeerutamine leiab aset täna suvelõpupeol Paide Vallimäel. "Lahkumispeole ma praegu Paidesse sõidangi. Ma arvan, et seal on mul mõned sõbrad ja isegi ema," räägib Puusepp.

Andresele jätab kaheksa aastat Power Hit Radios oldud aeg väga head emotsioonid ja tunneb, et vajab lihtsalt ellu midagi uut. "Ma lahkun väga hea tundega ja võib-olla pisut isegi kurvalt, aga midagi pole teha. Elus tuleb edasi liikuda!" ütleb ta.

Tuleviku osas ta kindlaid plaane teinud ei ole. "Hetkel võtan mõned vabad päevad ja naudin. Eks siis ole lähitulevikus näha, mis saama hakkab," muheleb ta.