Allan Roosilehe asendaja teada! Vaata, kes liitub Star FMi hommikuprogrammiga 

Augusti keskel teatas hommikuprogrammi seni Pille Minevi ja Jürgen Pärnsalu kõrval saatejuhina tegutsenud Allan Roosileht ootamatult, et lahkub eetrist. Kohe alustati ka uue saatejuhi otsinguid. "Mul on suurim heameel, et olen osutunud valituks Jürgeni ja Pille kõrvale. Jürgen on lahe mees, kes teab, mida ta räägib. Pille on aga üks munadega naine, sest tal on sõna otseses mõttes palju kanu, kes ka munevad," muheleb Puusepp.

Üle-eelmisel nädalal jahmatas Andres Puusepp fänne teatega, et lõpetab 15 aastat kestnud diskorikarjääri. Viimane plaadikeerutamine leidis aset reedelsuvelõpupeol Paide Vallimäel. "Lahkumispeole ma praegu Paidesse sõidangi. Ma arvan, et seal on mul mõned sõbrad ja isegi ema," rääkis Puusepp Õhtulehele siis.

Powerist lahkumisest andis mees teada sotisiaalmeedias. "Kuna ma praegu elumuutvaid otsuseid teen, siis tundsin, et see ajajärk on mööda saanud ja otsustasin, et lähen Powerist ära. Tegelikult oli see otsus mulle teada juba mitu kuud tagasi. Täna ütlesin selle välja, sest täna oli minu viimane saade," rääkis Puusepp.

Andresele jätab kaheksa aastat Power Hit Radios oldud aeg väga head emotsioonid ja tunneb, et vajab lihtsalt ellu midagi uut. "Ma lahkun väga hea tundega ja võib-olla pisut isegi kurvalt, aga midagi pole teha. Elus tuleb edasi liikuda!"

"Hetkel võtan mõned vabad päevad ja naudin. Eks siis ole lähitulevikus näha, mis saama hakkab," muheles ta tulevikust rääkides.