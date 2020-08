Tennisetreener vägistas „Harry Potteri“ lapsnäitleja 

Kolmandat last ootav Jessie (33) pihtis juhtunust veebisaates, mida ta tegi oma õe Bebe'iga. Ta ütles, et tal oli õest väga erinev murdeiga ja seksuaalne teekond. "14aastaselt vägistamine on päris kole. Ja veel su tennisetreeneri poolt, keda sa usaldasid, kes on võimupositsioonil."

Jessie oli enda sõnul heas sportlikus vormis. "Aga ta kuritarvitas mind ikkagi ja pandi vangi." Vägistamise mõju kestis aastaid - 20. eluaastate algul kosus Jessie sellest üleelamisest ikka veel. Ta nendib, et järelmõjusid mõistab ta veel nüüdki. "Aga mida kaugemale see jääb - see kõlab nüüd hirmsalt, aga ma tunnen, et mul vedas mitmes mõttes, et see vägistamine ... et see ei hävitanud mind."