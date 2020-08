EHTNE TEISIK! Priscila Beatrice näeb välja täpselt nagu Rihanna 

TikTokis ja Instagramis tegutsev Priscila Beatrice (28) toonitab oma sarnastust Rihannaga, meikides end samamoodi nagu lauljanna. Ta on võrdlustega harjunud, kuid The Shade Roomi nimelisel veebiküljel avaldatud video peale kommenteeris sarnasust koguni Rihanna ise, kirjutab Iltalehti. "Kus album on, õde #R9?" kirjutas lauljatar Priscila foto juurde.