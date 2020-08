ÕUDUSTE ÖÖD: Billie Eilishit painavad unehalvatus ja košmaarid 

"Mul on kolm korda unehalvatus olnud," rääkis USA staar ajakirjale Heat. "Mul on kõikvõimalikke unejamasid. Näen õudusunenägusid ja ... Unehalvatus, öised õudukad ..." Eilishil kulub uinumiseks enda sõnul terve igavik. "Ma ei saa aru, kuidas inimesed saavad naksti magama jääda - see on minu jaoks nii imelik."

Und nähes teab Billie enda sõnul väga hästi, et see on vaid unenägu. "Ma võin seal igasuguseid asju teha, teades, et see on unenägu. Nii et kui ma unes suren, ärkan tavaliselt jälle ellu. See on peaaegu nagu videomäng. Mõnes mõttes ma elan unenägudes välja. Need on kirkad unenäod. Ja ma saan unes luua, ise juhtida. See on väga piinav."