PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 29. august 

Ära mingil juhul hakka oma võimupositsiooni tõestama viisil, mis on miskit pidi seadustega vastuolus – selline käitumine tuleb sulle endale ringiga tagasi.

Võid häid äriideid saada siis, kui jälgid piiritaguste kolleegide toimetamisi. Ka välismaale koolitusele sõitmiseks on hea hetk, ainult et isiklikke suhteid võib see pingestada.