FOTO | Elina Nechayeva leidis lõpuks inimese, kellega töömuresid jagada 

"Eelmisel kuul võtsin ette 300 kilomeetri pikkuse jalgsiteekonna läbi Eesti ja see oli uskumatult hämmastav," kirjutab Elina Instagramis. Matkal sai lauljatar tuttavaks Janek Reimaliga, kellest on saanud nüüdseks tema mänedžer.

Elina võttis Janekuga ühendust paludes, et mees teda tööelus aitaks. Kommentaariumis küsis üks jälgija, kas Elinal polegi enne mänedžeri olnud, mille peale lauljatar vastas, et nii see tõesti on. "Olen olnud ise enda mänezer," sõnas ta. Lisaks vihjab Nechayeva, et varsti on temalt oodata uut albumit.