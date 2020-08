Renee Meriste käis "Tenetit" kaemas koos perega: super hea film ja mega võimalus Eestile! 

Tegu on rahvusvahelisest spionaažist rääkiva eepilise märuliga, mille stsenaariumi kirjutas Christopher Nolan viis aastat. Filmi peategelane on Hollywoodi tõusev täht, Denzel Washingtoni poeg John David Washington. Ta on filmis luuraja, kes võitleb kogu maailma ellujäämise nimel. Tema missioon hargneb väljaspool reaalaega, kuid pole seotud ajas rändamisega, vaid inversiooniga.

“Tenet” on väga hea ja samas keerukas põnevusfilm. Juba esimestest sekunditest haarab linateos vaataja kaasa ja teeb seda kaks ja pool tundi järjest. Ajas rändamine, maski kandmine ja Eestis toimunud filmimine teeb filmi eriti nauditavaks 2020. aasta kaunil sügisesel Maarjamaal.

Filmi efektid ja kujundlikkus tõstavad tõeliselt pinget kogu filmi vältel. Vaataja tunneb, kuidas ja mida peategelased erinevates situatsioonides tunnevad. Nolani film annab kõneka kombinatsiooni ilust, ohust ning 2019–2020 maailma võimalustest, kus ja kuidas filmida ning milline tehnoloogia on inimkonnal juba olemas pildi edastamiseks. Näitlejad on fenomenaalsed ja lugu edastati ikkagi isegi ajarännaku segase kontseptsiooni abil.

Ajas rändamine nii minevikku kui ka tulevikku ja seal tehtavad muutused on paljudele inimestele unistus ning nautida seda ”Tenetis” viib ikka ju mõtted ka tänasesse mitte filmimaailma. Mõeldes sellele, on ju praegu selline aeg, kus palju vanu mõtteid, tegusid ja dogmasid on muutumas ehk tegelikult me ju elame minevikku ja tulevikku muutvas maailmas.

Kinnistunud ideid, riike, mis veel 30 aastat tagasi olid, ei ole täna enam olemas. Uus põlvkond kirjutab oma ajaloo, millest jäävad maha teistsugused jäljed, mis omakorda tulevasele põlvkonnale annavad võimaluse näha 30 aastat tagasi olnut läbi tänase põlvkonna vaatenurga ning seetõttu mõjutavad need tulevase põlvkonna olemist. Ehk muutes ajaloo lugu täna, mõjutame me otseselt tulevaste põlvkondade arusaamu elust. “Teneti” ajaränne on juba meie igapäeva osa.

Olles Eestis sündinud ja kasvanud, on väga hea tunne näha erinevaid Tallinna vaateid ja nautida seal-ma-olen-olnud-momenti. Samas ka meie, kes me ei ole otseselt seotud filmis kasutatavate asukohtadega ning pole korraldanud üritust või esinenud näiteks Linnahalli laval, nagu meie vanemad, oleme absoluutses vaimustuses filmist. Ning teades, et paljud asukohad filmis on Eestist, annab film meie emotsioone edasi sadadele Ameerika teismelistele – nad aduvad, kui hea film on “Tenet” ning et paljud osad selles on filmitud Eestis.