Chrissy Teigen kurdab, et veidra rasedusaegse isu tõttu kukub tal varsti keel küljest 

Chrissy keel paistab tõepoolest narmendavat. "Ma ju ütlesin teile, et ma söön nii palju hapusid komme, et keel kukub suust." Teigenil isutab praegusel ajal kõrrekujuliste kummikommide järele. "Ma imen neid ja söön siis pulgakomme peale."

34aastase Chrissy sõnul on keel nii hell, et tal on raske lõunatki süüa. "Üritan nuudleid süüa, aga nii valus on ... Kuumi ja vürtsikaid toite on iseäranis paha süüa."

Chrissy ja Johni esiktütar Luna on neljane ja poeg Miles kahene. Teigen pole saladust teinud, et mõlemad sündisid tänu kunstviljastusele. Ta oli kaotanud lootuse loomulikul teel rasestumiseks - kuid ühtäkki oli rasedustest positiivne. Paraku selgus, et Teigen oli olnud lapseootel juba siis, kui talle suvel üldnarkoosiga rinnaimplantaadieemaldus tehti.