Ameerika filmiakadeemiast välja heidetud Polanski sai uue tagasilöögi 

Nüüdseks on Polanski-vastaseid seksisüüdistusi kogunud hulgim ning akadeemia otsustas temaga sidemed katkestada. Polanski aga kaebas organisatsiooni kohtusse, väites, et teda oli välja visatud vähimagi hoiatuseta ja õiglase menetluseta.

California kohtunik leidis, et akadeemia eestseisusel oli täielik õigus Polanski välja visata. "Otsust toetavad asitõendid, see polnud meelevaldne, kapriisne ega kaalutlusvigadega."

Polanski advokaat Harland Braun ütles väljaandele Variety, et ilmselt ei hakka nad otsust edasi kaebama. Küsimusele, miks Ameerika filmiakadeemia liikmelisus Polanskile tähtis on, vastas advokaat: "Ei olegi. See ei lähe talle üldse korda. Teda häirib, et ta heideti välja nõuetekohase menetluseta."