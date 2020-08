R. Kelly sai vanglas peksa ja viidi üksikkongi 

Greenbergi väitel oli kolmapäeval keegi kaasvang tulnud laulja kongi ja tunginud talle kallale. Mehel olnud närvi mustaks ajanud see, et Kelly tõttu piirati teiste vangide liikumisvabadust. "Minu arusaamist mööda suletakse iga kord, kui vangla ees Kelly toetuseks protestitakse, kogu vangla," ütles advokaat. "Kui see juhtub, ei saa vangid poodi ega duši alla ja nii edasi, ja kuna nad on niigi äkilise loomuga, saavad nad tigedaks."