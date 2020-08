KUULA | Trad.Attack!’i kevadisele loole sündis suvine remiks 

"Armasta mind" on armastuse loits, mille sõnad on üles tähendatud 1963. aastal Häädemeeste kihelkonnast. Vana kombe kohaselt tuleb loitsu lausuda kolm korda, siis pidavat see toimima. "Selle loo edu oli meile täiesti ootamatu", ütleb loo üks autoritest Jalmar Vabarna. "Mõtlesime, et anname vastukaaluks tantsulistele singlitele "Pass-pass" ja "Tehke ruumi" välja midagi rahulikumalt, kuid ei osanud iial arvata, et just see rahulik lugu lendab kõige kõrgemale", lisas Vabarna.