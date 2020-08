Üritused GALERII | ERKI moekonkursi võitja Annika Kiidron oma kollektsioonist: see on olnud väga pikk päästeprojekt Terttu Jazepov , täna, 11:39 Jaga: M

GALERII

ERKI moeshow Foto: Martin Ahven

29. augustil toimunud ERKI moesõu võitis tänavu Annika Kiidron kollektsiooniga „Give Me My Fairytale“. „Emotsioon on mega vägev, seda enam, et neid, kes on kaks korda võitnud, pole palju,“ sõnab disainer, kes pälvis samal konkursil esikoha ka 2018. aastal.