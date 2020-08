John Lennoni tapja ei pääse ka 11. katsel vabadusse 

New Yorgi osariigis asuva Wende vangla komisjon ei põhjendanud Chapmani vabastamisest keeldumist, kirjutab The Guardian. Uue taotluse saab mees esitada kahe aasta pärast.

Chapmanile mõisteti The Beatlesi legendi tapmise eest 20aastane kuni eluaegne vabaduskaotus. See tähendas, et esimest korda sai ta ennetähtaegset vabastamist taotleda 2000. aastal

Kaks aastat tagasi kümnendat korda vabanemist taotledes ütles Chapman: "Kolmkümmend aastat tagasi ei saanud ma öelda, et tundsin häbi, aga nüüd ma tean, mis häbi on. Häbi on see, kui katad oma näo kinni, sa ei taha midagi paluda."

Varem oli Chapman öelnud, et tappis Lennoni (kuri)kuulsuse saavutamiseks. "Tundsin, et John Lennonit tappes saaksin kellekski, aga minust sai hoopis mõrtsukas ja mõrtsukas pole mitte keegi," ütles ta 2010. aastal.