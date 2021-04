Spekulatsioonid ei vastanud tõele: Kadri Simson on elukaaslasega endiselt koos  

Ühel fotodest kannab Kadri päikeseprille, millelt peegeldub ka foto tegija – Simsoni ammune elukaaslane, ärimees Teet Soorm (50). Paar ei ole juba üle aasta ühelgi pildil koos poseerinud ning Kadri pole ka oma suhtestaatust valgustanud. "Ma ei näe, et sellel pildil oleks uudisväärtust," vastab Kadri Kroonikale. Poliitik seda öeldes justkui kinnitaks, et nad pole Teeduga lahus olnudki, nagu on meedias spekuleeritud.