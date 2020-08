Kas Kadri Simsoni ja Teet Soormi suhe on karil? 

"Eks kindlasti igatsesin lähedasi, kontaktiks videosillad," sõnas Kadri roosiaias Kroonikale. Kas aga juhtum keegliklubis ja et neli kuud ei saanud silmast silma kohtuda said Kadri ja Teedu suhtele saatuslikuks, sel teemal ei peatu kumbki osapool. Kadri ei kosta midagi, Teet seda ei kinnita, aga ei lükka ka ümber – ta lihtsalt lõpetab telefonikõne.

Tänavu jaanuari alguses jäi Viljandi bowlingusaalis pildile Teet Soorm (49), kelle süles istus tumedapäine kaunitar ning mehe üks käsi puhkas otse naise seljal abaluu all, kirjutas Kroonika, avaldades ka kõnealuse foto. Ajakirja andmeil õhkus Teedust ja daamist rahulolu ja koosolemise loomulikkust, paari täitis kõigiti õnnis rahu – ei lasknud nad end segada ei kuulide lärmakast veeremisest ega kurikate laialilendamise kolinast.

Soormi sõnul käis ta sõpradest töökaaslaste, ülikooliealise tütre ja tema sõbrannadega bowling'ut mängimas. "Kui mõni neiu minu või mõne minu sõbra põlve peale istus, ei pea sellest mitte midagi tõsisemat välja lugema, kui seda, et ju siis ei olnud hetkel teisi vabu istekohti," selgitas ta olukorda ning kinnitas, et tema ja Kadri Simsoni vahelises suhtes on kõik hästi.