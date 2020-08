„Padjaklubi“ täht Kertu Moppel esitles peigmeest 

Erko on noorsootöötaja ja võib arvata, et osalt ehk ka sellepärast käis koroona eriolukorra ajal terve "Padjaklubi" tiim noortekeskuses lapsi lõbustamas – "Padjaklubi" on ju ennekõike noorte seas väga populaarne, vahendab Kroonika. Tehti põnevaid küsimus-vastus-videosaateid, mille jooksul said fännid oma iidolitelt teada mõndagi põnevat.