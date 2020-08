Marko Atso elus on uus armastus: olime tutvumise hetkel mõlemad puhtad lehed 

Marko tunnistab Kroonikale, et tutvus Getteriga ühise sõbra kaudu helisalvestusstuudios ja on praegu magusas kohtingustaadiumis: "Tihti minnakse kiiresti kokku, alustatakse kooselu, kuid otsustasime, et me ei jäta deidiperioodi oma suhtes vahele."