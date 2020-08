GALERII | Missis Estonia ja Missis Estonia Classic 2020 finalistid rassisid jõusaalis 

Missis Estonia ja Missis Estonia Classic finalistid Reval Sport jõusaalis Foto: Vahur Vahtramäe

Selleks, et säilitada oma kaunist figuuri ja trimmis keha ka peale laste saamist, tuleb trenni teha. Finalistidele on ettevalmistusperioodil appi tulnud Reval Sport, kes kinkis kõigile kaunitaridele vabapääsmed spordisaali. Kummastki kategooriast ühele saab aga kingituseks aastane klubikaart piiramatu veekeskuse, jõusaali ja rühmatreeningute külastamise õigusega. Selleks, et ka trennisaalis ennast mugavalt ja ilusana tunda, hoolitseb bikiini- ja trenniriiete firma Bellissima.