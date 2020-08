Sõprus või midagi enamat? Ott Lepland naudib üha rohkem kauni kaasnäitleja seltskonda 

Kogu noorte suhtlus on hetkel ühise ajaveetmise järgus, sest üksteisest saadi teadlikuks veidi enam kui kaks nädalat tagasi seriaali „Naiste sõda” võtetel, vahendab Kroonika.

Sarja režissöör Mart Sander ütleb, et võtteplatsil otseselt ei ”säristatud”, sest kõik on professionaalid, aga kui Otil võtted teisipäeval lõppesid siis ühise peo käigus ei kiputud enam teisi vaatama. Ka üks teine allikas kinnitab Kroonikale, et nägi noori Sanderi poolt peo järgsel hommikul koos välja lipsamas.