Isa Philippe: „Minu jaoks usu ja teaduse vahel vastuolu ei ole." Sirje Presnal , täna, 17:02

JUMALA TEENER: Kirikupea tiitel ei ole isa Philippe'i tähtsaks teinud. Vastupidi, aastad ja elukogemus on teda veelgi tagasihoidlikumaks lihvinud. „Kui olin noor preester, oli mul ettekujutus, et mu jutlus muudab midagi,“ muigab ta. „Aga praegu näen, et kui minu sõnad kannavadki inimese elus vilja, siis ainult sellepärast, et Jumal on nii otsustanud. Ainult tema saab maailma muuta.“ Foto: Merilin Ulm

Viiskümmend aastat tagasi ei kujutanud keegi Jourdanide perest ette, et füüsika- ja matemaatikahuvilisest Philippe'ist võiks saada vaimulik. Kümme aastat hiljem, kõrgkooli lõpetamise järel sai noormehest hoopis sildade ja teede insener. „Aga ega sillaehitaja amet olegi vaimuliku omast nii väga kaugel,“ naerab piiskop praegu. „Ehitusinsener ehitab silda füüsilises maailmas, vaimulik maa ja taeva vahele.“