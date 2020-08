Karmel Killandi tütre sünnist: mulle öeldi, et pean kõigeks valmis olema 

Tütre sünnini pidi jääma veel kuu, kui Karmeli vererõhk tõusis 200 peale ja alla rohkem ei läinud, mistõttu otsustasid arstid teha talle samal ööl keisrilõike. „Need on need hetked, mis jäävad elu lõpuni meelde ja mil saad aru, et rahu ja mõistus on ainsad, mis sind aitavad,” meenutab naine aega, kui tütre kops ei hakanud korralikult tööle.