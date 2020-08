Seksikad maadluskaksikud näitavad päevase vahega sündinud lapsi 

36aastased USA spordi-, tele- ja seltskonnatähed sünnitasid oma lapsed vaid 22tunnise vahega. Nüüd, üle kolme nädala hiljem, teatasid nad Instagramis, et Nikki poeg sai nimeks Matteo ja Brie poeg Buddy. Briel on ka kolmeaastane tütar Birdie.

Nikki toonitab, et ajakirja People kaanefoto näitab sünnitusjärgset reaalsust. "Me oleme siin Briega vähem kui kaks nädalat pärast sünnitust. Enamik ei laseks end siis pildistada, aga me tahtsime värske emaduse ilu näidata. Unepuudust (meil on unetusest sõna otseses mõttes vorbid silme all), sära, kaalutõusu, elevust, kogu sünnitusjärgse aja ja emaduse ilu!"