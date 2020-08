UUS VÄLJAKUTSE! Lenna liitub raadio Elmar meeskonnaga 

Saade tuleb lõbus, positiivne ja teemad, mida naised kajastavad, on seinast seina. Sageli räägivad Manna ja Lenna väga isiklikel teemadel. „Kindlasti julgustame kuulajaid oma arvamust avaldama ja mängime üheskoos ägedaid raadiomänge. Kui stuudios on kaks eesti muusika armastajat, siis seda me loomulikult ohtralt ka kuulame ja kindlasti jõuavad eetrisse põnevad jutuajamised tuntud ja vähemtuntud muusikutega,“ lubavad saatejuhid.