AUGUST PILDIS | Lauljannade mehed truult kontsertide publikus, maskid ees nii endisel presidendipaaril kui räpifännidel 

President Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves saabusid roosiaeda maskides, aga saades aru, et nad on pea ainsad maskikandjad, võtsid nad need peo jätkudes ikkagi eest. Foto: Stanislav Moshkov

President Arnold Rüütel ja tema abikaasa Ingrid Rüütel kuulamas praeguse riigipea kõnet 20. augustil Kadrioru roosiaias. Foto: Erki Pärnaku

20. augustil saabus roosiaia vastuvõtule ka Edgar Savisaar, kes üllatas see aasta oma osalusega presidendi vastuvõtul ka 24. veebruaril. Foto: Stanislav Moshkov