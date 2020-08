Eha Urbsalu: mul võttis aastakümneid, et leida see õige inimene enda kõrvale 

Pidime siis Davidiga õppima süüa tegema. Ma olen muidugi kodus Tallinnas ikka kartuleid keetnud ja omlette oskan ka teha, aga no sellest ju ei piisa. Ma detailidesse ei lasku, aga pean tunnistama et esimene kord pidin peaaegu korteri põlema panama. Ja New Yorgi kõrgmajades ei saa ju aknaidki lahti teha, ainul umbes viis sentimeetrit saad neid praotada. Kardetakse, et muidu ehk hüppad alla. Nii ma siis jooksin kõiki aknaid natukenegi avama, et tuleandurid kisama ei hakkaks. Ja kuigi olime peale seda tralli väsinud ja näljased, siis võin öelda, et just sellised juhtumid on meid lähedasemaks teinud.

Milline näeb välja elu New Yorgis täna? Kas inimesed on ikka veel hirmul? Kas teie olete hirmul?

New York on selle poole aastaga päris palju muutunud. Covidi alguses olid inimesed väga hirmul. Kardeti haigeks jääda, sest paljud teadsid kedagi, kes oli kas raskelt haige või isegi surnud viiruse tõttu. Mais tuli arusaam et see haigus niipea ei lõpe. Paljud kompaniid lasid inimesi töölt lahti. Ameerika ei ole ju Eesti, siin on kapitalism, mis tähendab, et sind võidakse päevapealt lahti lasta. Tavatöötajatele võibolla makstakse paar nädalat veel palka, kõrgema koha peal olnule ehk paar kuud. Samuti on sinu tervisekindlustus töö kaotamisega automaatselt lõppenud, nii et otsi endale ise uus.

Näiteks juunis lasti ühel päeval kaubamajade Macy ja Bloomigdale 4000 juhatajat ja müüjat lahti. Enamus just New Yorgis. Ja siin ei ole kaubamajad tänaseni veel avatud.

Kuna paljud inimesed on tööta ja elavad teadmatuses, siis on olnud ka palju demonstratsioone, poodide lõhkumisi ja varastamisi. Kõige hullem, et tänu linnapea De Blasio otsusele võtta 1/6 raha politseilt ja lasta paljud politseinikud töölt lahti, on New Yorgis lisandunud tapmised ja kriminaalkuriteod paarisaja protsenti võrra.

Tänu kõigele sellele, otsustasimegi Davidiga, et sügisest kolime Floridasse. Mina teen ju oma kompaniis tööd peamiselt läbi interneti ja tema peab ehk vaid paar päeva kuus New Yorgis käima, aga see on ainult kahe ja poole tunnine lend.

