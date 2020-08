PALJASTUS: Brad Pitt semmib endast 30 aastat noorema modelliga 

USA kõmulehe allika kinnitusel on Brad (56) ja Nicole (27) ühisel puhkusereisil. Neid nähti saabumas Pariisi lähedal asuvasse Le Bourget' lennujaama ning hiljem suundumas teise lennuga Pitti uhkesse häärberisse Lõuna-Prantsusmaal. Saksa naisteajakirja Elle kaanetüdruk tulnud Berliinist ja kaks korda lahutatud Hollywoodi superstaar Los Angelesest. "Nad käivad," kinnitab New York Posti allikas. "Nad puhkavad praegu koos."

Pittil on eksabikaasa Angelina Jolie'ga kuus last vanuses 12-19 eluaastat, kuid ka Nicole on lapsevanem - tal on lehe andmeil pisipoeg Emil. Ühismeedias avaldatud foto juures nimetab modell oma poega parimaks sõbraks ja seltsiliseks.

Viit keelt rääkiv Nicole pendeldab Daily Maili teatel Berliini ja Los Angelese vahet. New York Posti sõnul on võimalik, et armusuhe on kestnud juba mõnda aega. Potularski on viimastel kuudel oma Instagramis avaldanud mitmeid kaadreid, viidates oma armastusele ja teinepoolele - ent pole kindel, kas jutt on Pittist või varasemast kallimast.