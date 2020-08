PALJU ÕNNE! Katy Perry ja Orlando Bloom said tütre 

Ehkki sünni üksikasju ei täpsustatud, toonitavad värsked lapsevanemad, et neid õnnistati rahuliku sünnitusega. "Kuid teame, et meil vedas ning mitte kõik ei saa last ilmale tuua nii rahulikult kui meie," kirjutas UNICEFi hea tahte saadikutena tegutsev paar, kes kutsub üles tegema annetusi selle hüvanguks, et iga laps saaks turvalises keskkonnas sündida. Selleks on Perry ja Bloom loonud uue annetuste veebilehekülje.