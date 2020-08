Helen Kõpp „Rannamaja“ uuest hooajast: lõpetage noortega manipuleerimine! 

"Minu tuttav teatas, et pean kindlasti "Rannamaja" uue osa ära vaatama. Oeh, see oli piin. Minutid venisid teosammul. Iga mõne aja tagant vaatasin palju veel saadet jäänud on ja aeg-ajalt kerisin noolega seda jura edasi. Tõsielusaated ei ole minu teema, no ei ole! Igavad! Pealegi see oli halvasti tehtud: pealelugeja rääkis kõike mööda, ette öeldud stseenid olid läbinähtavad ja alkohol kallati osalejatele kõrist sisse," kirjeldab Helen.

"Järgmisena tekkis produtsendil konflikt ühe osalisega. Mulle torkas silma, et sellele osalisele oli päriselt valetatud, et saade on kaaslase otsimine. Reaalsus kõlab aga - me tahame, et sa käituks nagu kloun ja nikuks kõigiga ringi. Osaleja ei olnud valmis seda esimestel tundidel tegema, seega pandi talle puid alla: pealerääkija luges ette mõnitava jutu, kuidas ta laseb oma võimalused raisku ja on nii kuri. Monteeritud oli mitu erinevat lauset pikast jadast järjest kokku, nagu see osaleja oleks üks õeluskott. Hästi tehtud, produtsendid - see oli liiga läbinähtav," kurjustab Helen.

"Ääretult hale, et situatsioone edastab pealelugeja nii mõnitaval toonil. Minu meelest on normaalne, kui mõni osaleja ei tee kohe seda, mida kangesti teil vaja. Kuigi siis keerate pärast montaažis kõik vastupidi ja loete peale koledaid reaalsust moditfitseerivaid sõnu. Minu meelest on see tõsielusaade, kas tõesti ei suudeta reaalselt seda toota?" küsib ta.

Heleni sõnul oli palju näiteid, kui pealelugeja keeras situatsioonid hoopis teiseks. "Tegelikkus oli üks, toimus aga hoopis teine. Miks? Kas reaalsus ise ei lähe tõsielusaate alla? Mis te arvate, et vaataja ei märka silmatorkavaid erroreid ja ebakõlasid? Ahjaa, tegijate moto on ju see, et vaataja on loll, kes ei saa mitte midagi aru," lisab ta. Siis tuleb Helenile meelde stseen, kus võttegrupp käskis kahel osalejal vanni minna. "Tobe stseen. Osalejad ise mängisid selle hästi välja õnneks."

Osalejad on Heleni arvates normaalsed noored inimesed – julged, pealehakkajad, avastavad elu, otsivad ennast. "Tublid! Soovin neile edu. Mitte keegi ei teinud midagi halba: ei peksnud, ei piinanud loomi, ei sõimanud, ei olnud mõrvar. Nende omavahelised tegevused olid vastastikused, kokku lepitud ja nooruslikud. Nad tegid normaalseid asju, mida sellises vanuses ennast avastavad noored ikka teevad, aga loomulikult oli võttegrupp neile hunnikute kaupa alkoholi pannud ja soovitas jooma hakata," sõnab ta.

Mida arvab Helen saatest? "Lõpetage noortega manipuleerimine! Me kõik teame, et vanus 18-25 on ilgelt noor, välja arenemata ja sellises vanuses inimene teeb suurel hulgal rumalusi, eriti kui teda mõjutada soovitud suunas. Keelaksin ära alla 28aastaste värbamise tõsielusaadetesse. Selle žanri nimi võiks olla "võlts-reality". Terve see saade oli nii läbinähtavalt võlts. Võttegrupp kogu aeg töllerdamas, käsutamas ja montaaž..."