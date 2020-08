GALERII | Ulmemärul „Tenet“ jõudis Kino Sõprus ekraanile 

Kohale tuli umbes kuuskümmend inimest, kuigi saalis on üle 200 istumiskoha - seega oli kõigil võimalik mõnusalt distantsi hoida. Enne kinosaali astumist pidid külastajad täitma ankeedi, et valida ja märkida saaliplaanil oma istekoht. Kino töötajad rõhutasid, et enne saali astumist tuleb desinfitseerida käed ja hoida distantsi, et oleksime kõik terved.