Alari Kivisaar ebameeldiva kohtulahingu tagamaadest: terve mu pere on väga häiritud. Nad ei suuda siiani mõista... 

Raadiohääl annab mõista, et temagi pole kivist: "Väga raske on elada teadmisega, et keegi utsitab üles sind vihkama ja peab seda veel normaalseks. Õnneks on palju abi olnud toetajatest ja fännidest, kes said aru, et nii ei tohiks kellelegi teha, ja avalikult välja öeldust, et tühistamiskultuuril ja omakohtul ei tohiks Eesti ühiskonnas kohta olla."