Hurraa! Sandra ja Jalmar Vabarna tähistavad neljandat pulma-aastapäeva 

Sandra ja Jalmar tutvusid Viljandi kultuuriakadeemias õppides. Nad olid koos kaks aastat, kuid läksid lahku. Ajakirjale Anne&Stiil rääkis Sandra, et midagi ei juhtunudki otseselt. “Ta oli lihtsalt nii noor mu kõrval, see ei tundunud piisav.” Jalmar oli endale aga pähe võtnud, et nad peavad taas kokku saama. Kui see mõni aasta hiljem juhtus, oli kirg paari vahel alles.