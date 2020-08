Madli Vilsar: enda võrdlemine teistega tekitab üleliigset stressi ja negatiivseid emotsioone 

Paljude arvamusliidrite arust on see indeks siiani kasutuses vaid Ameerika tervisekindluste ahnuse ja muude süsteemide keerukuse tõttu. "Lihtne on ju võtta kellegi pikkus ja kaal, panna talle silt külge ja edasi liikuda. Soovin tähelepanu juhtida sellele, et kõik kehaga seonduvad normid on nii individuaalsed, et enda, eriti kaalunumbri, võrdlemine teistega tekitab lihtsalt üleliigset stressi ja negatiivseid emotsioone," kirjutab Madli.

"Teise pildi peal kasutasin Suurbritannia tervishoiusüsteemi ametliku kalkaatorit. Tulemus - ülekaaluline! Selle sõna nägemine tekitas minus jällegi väga kummalise emotsiooni. Ma ju tean, et olen tervem ja tugevam kui kunagi varem, aga ikka pole piisav? Kui ma ei teaks, võiks see tulemus ikka seest valutama panna küll. Kõik teised ju on tublid ja mina ikka ülekaaluline. Siin tulebki mängu enda kehaga heasse suhtesse astumine: ma tänan keha iga päev, et on kõik minu enesepiitsutamised vastu pidanud ja terveneb sellest aastate pikkusest piinast olla nagu kõik teised," tõdeb ta