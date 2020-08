Afganistani esimesele naisrežissöörile tulistati kuul kõhtu 

2004. aastal režissöörina debüteerinud Saba Sahar on ka väljaõppinud politseinik, märgib uudist vahendanud väljaanne People. 2012. aasta intervjuus Briti lehele The Guardian rääkis Sahar, et on saanud telefonitsi arvukaid tapmisähvardusi. "Tahan näidata konservatiividele, kes oma tütred ja naised koju luku taha panevad, et nad tuleks välja lasta, et nad saaksid hariduse, teeniksid raha ja aitaksid Afganistani üles ehitada. Aga mulle on helistatud ja kästud lähedastega hüvasti jätta, sest varsti ma olevat surnud."