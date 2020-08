Inimesed 38aastasel briti poptähel diagnoositi rinnavähk Toimetas Triin Tael , täna, 15:05 Jaga: M

Sarah Harding Foto: AFP/Scanpix

Briti ansamblist Girls Aloyd tuntud Sarah Harding teatas, et tal on diagnoositud rinnavähk. Paraku on kasvaja ajanud haarmed ka teistesse kehaosadesse.