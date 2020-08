Beebilõust otsib perega uut elamist: kodu vahetamine on päris lahe 

Andrus Elbing ja Ingrid Mänd sai lapse 2. aprillil 2019. Tütrele pandi planeedi järgi nimeks Veenus. "Kodus on väga lahe," kinnitas Beebilõust saates "Õhtu", et lapsega on kõik hästi. Elbingu sõnul leidus tal poolekuuse tütre kõrvalt aega muusika tegemiseks, aga nentis, et beebi on kodus boss. Mees lisas, et pisitütar on ta heas mõttes ümber sõrme keeranud. “Selle vastu ei saa. Aga äge on olla ümber sõrme keeratud.”