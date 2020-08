ÕL VIDEO | Danel Pandre: muusika on mul tuhat korda üle visanud 

Käesolev aasta ja eriti kevad oli muusikutele koroonapandeemia tõttu teatavasti ääretult raske – kontserdid jäid ära ja sissetulekud kukkusid drastiliselt. „See matemaatika ei anna suurt midagi. Vahet ei ole kas see on 10, 100 või 1000,“ ei kipu Pandre paljastama, kui palju raha tema koroona tõttu kaotas. „Kurb on, et sellised olukorrad juhtunud on.“ Mehe sõnul on ta kuulnud inimesi ütlevat, et iga asi on millekski kasulik ning koroonapandeemiast on võimalik ka õppida. „Väga lahe on end niimoodi rahustada, kuid mind ei ole see mõttekäik kunagi rahustanud. Kaotas ju valdkond tervikuna, ma ei saa öelda, et minul oleks raskem või keerulisem kui kellelgi teisel.“