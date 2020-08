ÕL VIDEO | „Teneti“ öine esilinastus pulbitses emotsioonidest, kaamera ette jäi ka üks filmi staaridest 

Maarjamaalased tatsasid innukalt kinosaalide poole, et näha, kui palju täpselt Tallinnat filmis märgata võib. Kas Laagna teel üles võetud kihutamissteenid olid väärt seda, et mullune suvine tööleminek pisut kauem aega võttis? Äkki on võimalik ka ennast või mõnda sõpra kaadrist üles leida? Inimestel olid põletavad küsimused, mis vajasid vastuseid.