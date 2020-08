Vaata, millised on Barack Obama tänavusuvised lemmiklaulud! 

Obama kirjutas Twitteris, et on viimaste kuude jooksul pere seltsis palju muusikat kuulanud. "Tahaksin jagada oma tänavusuviseid lemmikuid - sealhulgas demokraatide kongressil esinenud artistide palu."

Endine USA riigipea jagas nimekirja ka Instagramis. "Nagu ikka, on see segu eri žanritest ja ajastutest. Usun, et siin on igaühele midagi - loodetavasti teile meeldib."