„Grey anatoomia“ näitlejatar sai teise lapse 

Ajakirjale People kurtis Camilla, et koroonapandeemia aegne korraldus kanda sünnituse ajal maski lõi ta rivist välja. "Ma polnud sellele üldse mõelnud ja kui ma sellest teada sain, hakkasin nutma. Sain aru küll, et see on tähtis, aga tundsin õudust. Sünnitus on nii kurnav, ma ei kujutanud ette, et peaksin veel maski kandma." Kuid nüüd lohutab ta teisi Ameerika rasedaid: "Ma ausalt unustasin, et see mul üldse ees on. Sünnitus kestis üle 15 tunni ja mul oli nii palju tegemist, et mask ei tulnud meeldegi."