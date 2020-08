ARVUSTUS | Christopher Nolani „Tenet“ paneb sind Tallinna uue pilguga vaatama 

Okei, tegelikult oleks Nolan sel juhul oma mölluka tegevuse lihtsalt teise riiki ümber kolinud, kuid see ei muuda fakti, et Tallinnal on teoses üpriski kandev roll. Osad me kauni riigi pealinnas üles võetud kaadrid kannavad küll võõrast nime (Linnahalli stseen esindab Ukraina ooperimaja, Maarjamäe asub nüüdsest Oslos), ent Lasnamäe kanalis ja Pärnu maanteel üles võetud stseenidest on puudu vaid suitsupääsukeste tiibade plagin ja teepervel kasvavad rukkililled.

Mitmed filmi kaadrid kubisevad kodumaalastest. Küll aga tuleb enda massistseenist üles leidmiseks kunagi hiljem soetada Blu-Ray plaat, sest kinos pole võimalik aega seisma panna. Foto: Vida Press

Samal teemal Film ÕL VIDEO | „Teneti“ öine esilinastus pulbitses emotsioonidest, kaamera ette jäi ka üks filmi staaridest Ma ei taha üldsegi mitte ironiseerida, isegi kui see nii tunduda võib. Näha ühes Hollywoodi filmis enda kodumaad on tegelikult üpriski sürrealistlik elamus, mida süvendab ka asjaolu, et Nolan on meile tuttavate asupaikadega pisut omaloomingut teinud. Nii saamegi olla tunnistajateks asjaolule, kus Pärnu maantee suubub sujuvalt Laagna teele.

Osaliselt viskavad kodumaised kaadrid kaikaid me tähelepanu kodaratesse, sest loo jälgimise asemel kipuvad silmad taustal ekslema. „Kas ma nägin seal taamal oma sõpra? Appi, nad astusid just Kosmose peatuses trammi peale. Kuule, ma näen siit ju oma kodu!“ Tegelikult ei tasu pead väga norgu lasta, kuna filmist arusaamiseks peab seda nii või teisiti mitu korda vaatama.

„Tenet“ on spioonipõnevik, mis räägib loo nimetuks jäävast Peategelasest, kes hakkab võitlema ajaterrorismi vastu. Ometigi pole tegemist traditsioonilise ulmekaga, kus ajas rändamine keskne teema. Nolan on valemile lisanud nüansse, mis panevad vaatajat pead kratsima ning pidevalt endalt küsima: „Oot, mis nüüd täpselt juhtus?“ Sestap on natuke keeruline narratiivi lähemalt kirjeldada. Seda peab ise nägema, et uskuda.

Jah, see on meie enda Linnahall ning jah, nad lasid selle õhku! Foto: Vida Press

Nolani filmidele omaselt jõuab ekraanile ohtras koguses seletusi ja seda õigustatult – lisaks sellele, et vaatajale tuleb selgeks teha mis toimub, peavad nad ka aru saama millal toimub. Ometigi tundub, et lahtiseletamist peaks linateoses veelgi rohkem olema. Liikuvaid osakesi ja mutrikesi on niivõrd massiivselt, et tahes-tahtmata jäävad mõned olulised detailid kas märkamata või lähevad ühest kõrvast sisse ning teisest sama kiirelt välja.