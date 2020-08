Anoreksia oleks teletähe teismelise tütre äärepealt hauda viinud 

Lisa Rinna ("Melrose Place", "Beverly Hillsi tõelised koduperenaised") ja Harry Hamlini ("L.A. Law", "Mad Men") tütar Amelia Hamlin tunnistas toitumishäiret esmakordselt 2018. aasta aprillis. Toona kinnitas ta, et on anoreksiast üle saanud. Nüüd rääkis neiu veebisaates "Skinny Confidential", et arst andis talle vaid paariks kuuks elulootust - ta oli näljutamisega oma tervise niivõrd ära rikkunud.

Nüüd tõdeb Amelia, et tal on vedanud. "Ma ei kavatse selline inimene olla. Ma ei kavatse oma probleemide pärast oma elu ära rikkuda. Selleks, et õnnelik olla, ei pea olema kõhn. Sul on valida: olla kõhn ja surra või olla õnnelik ja see, kes sa oled."