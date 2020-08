REKORD: endine lapstäht teenis OnlyFansi erootikasaidil hoobilt miljoni 

Disney telesarjast "Shake It Up" tuntud Thorne (22) on OnlyFansi esindaja teatel platvormi esimene sisulooja, kes on 24 tunniga nii palju raha teeninud. New York Posti teatel on Thorne olnud saidil väga agar, suhelnud fännidega ja avaldanud seni nägematuid fotosid ja videoid. Tellija peab filmikaunitari igakuise nägemise eest välja laduma 20 dollarit. OnlyFansi sisuloojad saavad tellimustest ja fännide jootrahast endale 80%.