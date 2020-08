James Blunt hoiatab populaarse dieedi eest, mis tema tervise tuksi keeras 

Tulevane poptäht õppis Bristoli ülikoolis nii lennukiehitust kui sotsioloogiat. Esimesel alal domineerisid mehed, teisel naised. "Seal oli 170 tüdrukut ja ainult kolm poissi, ja kõik tüdrukud olid taimetoitlased või veganid," rääkis Blunt. "Nii et mina otsustasin: hakkan põhimõtte pärast lihasööjaks. Sõin ainult hakkliha, veidi kana, natuke majoneesi." Kuid Jamesi sõnul läks tema tervis kiiresti käest - umbes kuue või kaheksa nädala pärast oli ta sunnitud arsti poole pöörduma. "Teil vist on skorbuudi sümptomid," kõlanud ehmatav diagnoos.

Kuna arst nentis, et Jamesil on tugev C-vitamiini vaegus, otsustas noormees igal õhtul liitri apelsinimahla juua. "Ja selle peale tekkis mul kohe refluks [toidu tagasiheide maost]. Nii et toiduga on mul igasugused jamad," resümeeris Blunt.