Christopher Nolan elas Eestis „Teneti“ filmimise ajal eksmissi villas 

Konfidentsiaalsuslepingu tõttu Eva Maria Nolani perest kui üürnikest palju rääkida ei saa. "Niipalju võin öelda, et tema pere näol oli tegemist meeldivate üürnikega. Isiklikult me ei kohtunud," ütleb eksmiss.

Kui leidub keegi, kel on vaba miljon eurot ja tahaks maailmakuulsa režissööri jälgedes minna, siis on võimalus maja ära osta. Rohkem kui 500ruutmeetrine villa on müügis 995 000 euroga.