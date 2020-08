Elton John tõi mesinädalail kuuldavale sõnad, mille peale tema naine otsustas elust lahkuda 

Eltoniga aastatel 1984-1988 abielus olnud saksa heliinsener kaebas superstaari kohtusse, nõudes temalt kolm miljonit naelsterlingit kahjutasu lahutusel sõlmitud kokkuleppe rikkumise eest. Kumbki oli teisele lubanud, et ei räägi oma abielust ega selle purunemisest - kuid Eltoni eluloofilm "Rocketman" ja autobiograafia pajatavad geitähe kunagisest heteroliidust. Blaueli advokaatide kinnitusel vallandas Eltoni reetlikkus Renate kauased psüühikaprobleemid uuesti.

Sattus kuninglikus seltskonnas paanikasse

Tõestamaks, et Elton oli Renate psühholoogiliste probleemidega kursis, kirjeldab Wolanski kohtupabereis Renate enesetapukatset mesinädalail, aga ka abieluaegseid paanikahoogusid. Blauel üritas St Tropez' kuurordis endale diasepaamitablettidega otsa peale teha, kui tema mees teatas, et nende abielust ei tule midagi ja et Renate peab lahkuma. Elulooraamatus kirjutas Elton, kuidas ta oli üritanud oma homoseksuaalsust alla suruda, kuid see ei läinud korda. Ta elanud rängalt üle, et pidi Renatet kurvastama.

Wolanski kirjeldab ka Blaueli paanikahoogu 1985. aasta paiku, mil Elton ja tema naine võõrustasid ülitähtsaid külalisi - Briti kuningliku pere liikmeid. "Printsess Margaret küsis külaskäigu ajal hagejalt ühe kostjale kuuluva maali kohta. Hageja ei suutnud maalist ühtki üksikasja meenutada ning see põhjustas temas paanikat ja suurt ärevust." Blauel seganud vahele Eltoni vestlusele kuninganna emaga, et temalt abi paluda, ja pagenud teise tuppa.