ÕL ARHIIVIST | „Bond. James Bond“: sõnad, mis tegid Sean Conneryst multimiljonäri ja aegade parima Bondi 

Tulevane filmistaar Thomas Sean Connery sündis 25. augustil 1930 Šotimaal Edinburghis koristaja ja tehasetöölise pojana. 12aastaselt jättis poiss kooli pooleli, et perele leiba teenida, 16aastaselt astus mereväkke, kuid sõjaväelast ei saanud temast maohaava tõttu, mis 19aastase Connery armeekarjäärile otsa peale tegi. Nooruses töötas Connery piimamehena, maalikunstnike modellina (poseeris ka paljalt), autojuhina, kraavikaevajana, elupäästjana, kirstupoleerijana ja lapsehoidjana. Connery minevikku jääb ka kulturism ja võistlemine musklimeeste konkurssidel. See sai talle saatuslikuks: ühel jõu- ja iluvõistlusel mainis keegi konkurent, et käimas on muusikali „South Pacific“ osatäitjate otsimine. Connery sai väikese statistirolli, kuid avaldas selles nii head muljet, et hilisemas lavaversioonis ülendati ta juba sõnalisse rolli.